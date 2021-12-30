Erzurum'da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor

Erzurum Haberleri - Anadolu Ajansı, Araç ve iş yeri camlarının buz tuttuğu Erzurum'da, yol ve kaldırımlar buzla kaplandı.



Dondurucu soğuk nedeniyle kentteki bazı bina çatılarında ise buz sarkıtları oluştu.



- Kars



Kars'ta soğukların etkisiyle akarsular ile göller buzla kaplandı.



Ağaç ve bitkilerin kırağı tuttuğu kentte yaşanan dondurucu soğuk, yaşamı olumsuz etkiliyor.



Öte yandan Kars-Ardahan sınırındaki Çıldır Gölü'nün etrafında bulunan kayalıklarda oluşan buz sarkıtları güzel görüntü oluşturdu.



- Ardahan



Ardahan'da ise yol ve kaldırımlarda buzlanmalar oluştu.



Ev ve iş yeri camlarının buz tuttuğu kentte, ağaçlar ve bitkiler de kırağıyla kaplandı.



-Ağrı



Ağrı'da da soğuklar nedeniyle nehirler ve dereler buzla kaplandı.



Ağrı-İran kara yolunda etkili olan sis, ulaşımda aksamalara yol açtı.



Ev ve iş yeri camlarının buz tuttuğu kentte vatandaşlar, soğuktan korumak için araçlarının üzerine battaniye örttü.

