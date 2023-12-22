Erzurum'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 2 tutuklama

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, DEAŞ üyelerinin yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı.
Operasyonda Aşkale ve Yakutiye ilçelerinde kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.
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