Erzurum'da trafik kazası: 3 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Karayazı ilçesinde meydana gelen kazada okuldan dönen genç öğretmenlerin içinde bulunduğu araç otomobille seyir halindeyken kaza yaptı.

Araçta bulunan üç öğretmen, kaza sonrası sıkışarak yardım bekledi. Çevredeki Yücelik Mahallesi sakinleri, öğretmenleri araçtan çıkarmak için ilk müdahaleyi yaptı.

Kazada yaralanan öğretmenlerden Sümeyye Karahan, Erzurum Bölge Araştırma Hastanesi’ne sevk edilirken hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Diğer yaralı öğretmenlerin ise tedavilerinin devam ettiği bildirildi.

Kazayla ilgili ilgili inceleme başlattı.