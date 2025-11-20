Erzurum'da uyuşturucu operasyonu: 4 kilo 100 gram madde bulundu
20.11.2025 14:58
İHA
Erzurum'da yapılan operasyonda 4 kilo 100 metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Erzurum'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu operasyonu düzenlendi.
Savcılık koordinesinde yapılan operasyonda Narkotik köpeği Hera ile yapılan aramalarda 4 kilo 100 gram metamfetamin maddesi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 35 bin 915 TL bulundu.
Operasyonda gözaltına alınan V.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü'nden gelen açıklamada, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımı, satışı ve nakli ile ilgili çalışmaların devam edeceği belirtildi.
