Erzurum'da uyuşturucu operasyonu: 4 kilo 100 gram madde bulundu

Erzurum'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Savcılık koordinesinde yapılan operasyonda Narkotik köpeği Hera ile yapılan aramalarda 4 kilo 100 gram metamfetamin maddesi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 35 bin 915 TL bulundu.

Operasyonda gözaltına alınan V.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden gelen açıklamada, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımı, satışı ve nakli ile ilgili çalışmaların devam edeceği belirtildi.