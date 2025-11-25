Erzurum'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon
25.11.2025 10:43
İHA
Erzurum'da polis, uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı şafak operasyonunda 14 kişi hakkında işlem yaptı.
Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı yürütmesinde Erzurum Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.
Operasyonda 101,51 gram metamfetamin, 90,70 gram sentetik kannabinoid ve bir adet uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparat ele geçirildi.
Erzurum merkezinde ve Ağrı'da yapılan operasyonlarda da, 1 kök hint keneviri, 1 adet kurusıkı tabanca ve 8 adet fişek ele geçirildi. 14 kişiye hakkında madde ticareti suçundan adli işlem başlatıldı.
Erzurum Emniyet Müdürlüğü tarafından çalışmalarla ilgili, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı, satışı ve nakli ile ilgili mücadelemiz kararlılıkla sürdürülecektir" şeklinde açıklama yapıldı.
YASAL UYARI
