Erzurum'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı yürütmesinde Erzurum Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Operasyonda 101,51 gram metamfetamin, 90,70 gram sentetik kannabinoid ve bir adet uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparat ele geçirildi.

Erzurum merkezinde ve Ağrı'da yapılan operasyonlarda da, 1 kök hint keneviri, 1 adet kurusıkı tabanca ve 8 adet fişek ele geçirildi. 14 kişiye hakkında madde ticareti suçundan adli işlem başlatıldı.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü tarafından çalışmalarla ilgili, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı, satışı ve nakli ile ilgili mücadelemiz kararlılıkla sürdürülecektir" şeklinde açıklama yapıldı.