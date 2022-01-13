Erzurum'da uyuşturucu tacirlerine narkotik ve özel harekat timlerinden operasyon.

Erzurum Haberleri - Anadolu Ajansı, Erzurum'da, uyuşturucu madde satışı ve nakli gerçekleştirdikleri ya da kullandıkları öne sürülen kişilere yönelik, özel harekat polislerinin desteğinde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 23 kişiden 7'si tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanımı, üretimi ve satışının önüne geçilmesi, bu suça karışanların da yakalanıp adli makamlara teslim edilmesi amacıyla operasyonlar yaptı.



Narkotik timlerinin özel harekat polislerinin desteğinde düzenledikleri operasyonlarda Erzurum'dan kargoyla başka şehre tek seferde 9 kilo 150 gram eroin göndermeye çalışan şüphelinin de aralarında bulunduğu 23 kişi yakalandı.



11'i "uyuşturucu madde kullanmak", 12'si "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan yakalanan bu kişilerden 7'si çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



Operasyonlarda, kargoyla gönderilmek istenen 9 kilo 150 gram eroinin yanı sıra 4,3 gram esrar, 2,17 gram bonzai, 37,57 gram metamfetamin, bir ruhsatsız av tüfeği, 165 av tüfeği fişeği fünyesiyle 88 fişek, bir ruhsatsız tabanca, bu silaha ait 7 fişek, 14 uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparat, 4 hassas terazi, 4 alüminyum folyo rulosu ele geçirildi.



Zanlılardan ikisinin daha önceden uyuşturucu kullandıkları gerekçesiyle arandığı belirtildi.

