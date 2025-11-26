Erzurum'daki kavgada bıçaklı saldırı: 3 yaralı
26.11.2025 09:46
İHA
Erzurum'da araç içinde bıçaklı kavga çıktı. Kavgada 3 kişi yaralandı.
Olay Yakutiye ilçesinde yaşandı. Alınan bilgilere göre, henüz bilinmeyen nedenlerden dolayı bir otomobil içinde tartışma yaşandı.
Tartışma büyüyünce yerini kavgaya bıraktı. Kavga esnasında 2 kişi göğsünden ve vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçaklanarak yaralandı.
Şüpheli K.K.'nin ise arbede esnasında elinden yaralandığı öğrenildi. Yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıları hastaneye kaldırdı.
Olay sonrası yaya olarak kaçan K.K., bir süre sonra emniyete giderek teslim oldu. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
YASAL UYARI
ERZURUM Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. ERZURUM Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.