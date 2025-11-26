Erzurum'daki kavgada bıçaklı saldırı: 3 yaralı

Olay Yakutiye ilçesinde yaşandı. Alınan bilgilere göre, henüz bilinmeyen nedenlerden dolayı bir otomobil içinde tartışma yaşandı.

Tartışma büyüyünce yerini kavgaya bıraktı. Kavga esnasında 2 kişi göğsünden ve vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçaklanarak yaralandı.

Şüpheli K.K.'nin ise arbede esnasında elinden yaralandığı öğrenildi. Yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıları hastaneye kaldırdı.

Olay sonrası yaya olarak kaçan K.K., bir süre sonra emniyete giderek teslim oldu. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.