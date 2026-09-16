"Görüntümü çekin, hatıra kalsın" diyerek girdiği gölette boğuldu
16.09.2026 16:56
Mustafa Çetin'in cansız bedeni arama çalışmaları sonucunda bulundu.
Erzurum'un Palandöken ilçesinde gölete giren Mustafa Çetin boğularak hayatını kaybetti.
Olay, bugün öğle saatlerinde Erzurum kent merkezine 22 kilometre uzaklıktaki Tekederesi Mesire Alanı'nda meydana geldi. Erzurum Şehir Hastanesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan Mustafa Çetin (28), arkadaşlarıyla gittiği piknikte uyarı yazılarına rağmen gölete girdi. Çetin’in, suya girmeden önce arkadaşlarına, "Ben suya gireceğim. Görüntümü çekin, hatıra kalsın" dediği belirtildi.
Arkadaşlarının da girmemesi konusunda ikazda bulunduğu Mustafa Çetin, bir süre sonra gölette gözden kayboldu.
BALIK ADAMLARIN 50 DAKİKALIK ÇALIŞMASI SONUCU CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye AFAD, Jandarma Sualtı Arama Kurtarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Balık adamların yaklaşık 50 dakikalık çalışmasıyla Mustafa Çetin'in kıyıya 5 metre uzaklıkta 3,5 metre derinlikte cansız bedeni bulundu.
Ekipler tarafından göletten çıkarılan cenaze, otopsi yapılmak üzere Erzurum Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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