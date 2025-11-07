Koltuğun içine gizlenmiş 8,5 kilo metamfetamini 'Magnum' buldu

Yabancı plakalı bir otomobili Erzurum'da arama noktasında durduran narkotik polisi, eğitimli köpek Magnum ile arama yaptı. Magnum'un tepki verdiği ön yolcu koltuğunu açan polisler, içinde 8 kilo 550 gram metamfetamin ele geçirdi.

YASAL UYARI

ERZURUM Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. ERZURUM Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.