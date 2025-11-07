Koltuğun içine gizlenmiş 8,5 kilo metamfetamini 'Magnum' buldu
07.11.2025 10:33
DHA
Erzurum'da yabancı plakalı bir otomobilde ön yolcu koltuğuna gizlenmiş 8 kilo 550 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Erzurum Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Van Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ortak operasyon düzenledi.
Yabancı plakalı bir otomobili Erzurum'da arama noktasında durduran narkotik polisi, eğitimli köpek Magnum ile arama yaptı. Magnum'un tepki verdiği ön yolcu koltuğunu açan polisler, içinde 8 kilo 550 gram metamfetamin ele geçirdi.
