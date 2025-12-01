Okuldan dönen öğretmenler kaza yaptı 3 kişi yaralandı
01.12.2025 15:42
İHA
Erzurum'da meydana gelen trafik kazasında araçta bulunan 3 kişi yaralandı.
Erzurum'un Karayazı ilçesinde meydana gelen kazada okuldan dönen genç öğretmenler kaza yaptı. Araçta bulunan öğretmenler bulundukları yerde sıkışarak yardım bekledi.
İlk müdahale vatandaşlar tarafından yapıldı. Kazada yaralanan öğretmenlerden Sümeyye K. Erzurum Bölge Araştırma Hastanesi’ne sevk edilirken hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Diğer yaralı öğretmenlerin ise tedavilerinin devam ettiği bildirildi.
Kazayla ilgili ilgili inceleme başlattı.
YASAL UYARI
ERZURUM Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. ERZURUM Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.