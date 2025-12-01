Okuldan dönen öğretmenler kaza yaptı 3 kişi yaralandı

01.12.2025 15:42

Okuldan dönen öğretmenler kaza yaptı 3 kişi yaralandı
İHA

Erzurum'da meydana gelen trafik kazasında araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

Erzurum'un Karayazı ilçesinde meydana gelen kazada okuldan dönen genç öğretmenler kaza yaptı. Araçta bulunan öğretmenler bulundukları yerde sıkışarak yardım bekledi.

 

İlk müdahale vatandaşlar tarafından yapıldı. Kazada yaralanan öğretmenlerden Sümeyye K. Erzurum Bölge Araştırma Hastanesi’ne sevk edilirken hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Diğer yaralı öğretmenlerin ise tedavilerinin devam ettiği bildirildi.

Kazayla ilgili ilgili inceleme başlattı.

