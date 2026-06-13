Piknikte acı olay: Köprüde barfiks çekerken dereye düşüp yaşamını yitirdi
13.06.2026 14:50
Son Güncelleme: 13.06.2026 14:56
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
Erzurum'da piknik yaptığı sırada köprüde barfiks çekerken dengesini kaybedip dereye düşen 24 yaşındaki K.T. hayatını kaybetti.
Erzurum'un Tortum ilçesine bağlı Esendurak Mahallesi Kaledibi köyü mevkisine saat 12.15 sıralarında arkadaşlarıyla birlikte piknik yapmak üzere giden 24 yaşındaki K.T., iddiaya göre dere üzerindeki köprüde barfiks çekmeye çalıştı.
Bu sırada eli kayan genç, altından akan kuvvetli akıntıya kapılarak suda gözden kayboldu.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı arama-kurtarma ekipleri, jandarma ve 112 Acil Sağlık personeli sevk edildi.
Dere yatağı boyunca kıyı araması gerçekleştiren itfaiye ekipleri, akıntıya kapılan gencin cansız bedenine ulaştı.
Sudan çıkarılan gencin cenazesi, olay yerindeki jandarma ve sağlık ekiplerine teslim edildi.
K.T.'nin cenazesi, otopsi işlemleri yapılmak üzere 112 Acil Sağlık ekiplerince hastane morguna kaldırıldı.
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