Sarıkamış Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu

Sarıçam ormanları arasındaki uzun pistleri ve kristal karıyla dikkati çeken merkezde, kar kalınlığı 2. etap pistlerinde 145 santimetreye ulaştı. Kayak merkezinde 5 telesiyej ve 30 kilometreyi bulan farklı uzunluklarda 10 pist bulunuyor.

Güneşli havada merkeze gelen yerli ve yabancı turistler, kayak ve snowboard yaptı, kızakla kaymanın keyfini yaşadı.

Kayak eğitmeni Murat Cümşit, son günlerde çok iyi kar yağdığını söyledi.

Cümşit, merkezde hafta sonu yoğunluğu yaşandığını belirterek, "Pistlerde 1,5 metre kar var. Bu kar bizi nisana kadar götürecek. Kalabalık fazla, herkesi Sarıkamış'a bekliyoruz." dedi.

Ankara'dan gelen Gizem Gürdal ise uzun zaman sonra tekrar kayağa geldiğini anlatarak, "Sarıkamış'ı tercih ettim, pistler güzel, buraya herkesi bekleriz." diye konuştu.

Kayakseverlerden Fatmanur Yıldız da merkeze sıklıkla geldiğini anlatarak, "Arkadaşlarımızı bu muhteşem güzellikleri görsünler diye getirdik. Sarıkamış tercih edilmesi gereken bir yer, herkesi bekliyoruz." ifadesini kullandı.