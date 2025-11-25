Şelale girişindeki köprü tehlike saçıyor

Tek araçlık genişliğe sahip köprüden araç geçişi esnasında yayaların karşıya geçmesi mümkün olmuyor. Korkuluklardaki geniş boşluklar ise motosiklet ve yaya geçişi için büyük tehlike oluşturuyor. Bahar aylarında kanaldan akan suyun debisinin artması da riskleri daha da yükseltiyor.

Bölge halkı, geçmiş yıllarda köprü parmaklıklarından aşağı küçük bir çocuğun düştüğünü, bir esnafın kanala atlayarak çocuğu son anda kurtardığını söyledi. Vatandaşlar, köprünün yenilenmesi ve güvenli hale getirilmesi için yetkililere çağrıda bulunuyor.