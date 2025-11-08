Sınava düzenekle girmeye çalışan 5 kişi yakalandı

Erzurum Emniyet Müdürlüğü, 6114 sayılı Kanuna Muhalefet suçu kapsamında Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursu Sınavı'na düzenekle girmeye çalışan ve onlara yardım eden şüphelilere yönelik Erzurum Lisesi E-Sınav Merkezi'nde operasyon düzenledi.

Şahıslar hakkında yapılan üst, araç ve ikamet araması neticesinde kopya düzeneği yapımında kullanılan çok sayıda materyal ele geçirilerek el konuldu. Üzerinde gizli kamera, işitme cihazı ve sinyal dağıtıcı cihaz ile sınava giren şahıslar ve sınav salonu dışından elektronik düzenek vasıtasıyla yardım ederek doğru cevapları söyleyen 4 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilen 5 şüpheli şahıstan, 2’si adli kontrol hükümleri uygulanmak üzere serbest bırakılırken 3 şüpheli şahıs ise tutuklanarak cezaevine teslim edildi.