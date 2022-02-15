Tunceli, Ardahan ve Ağrı'da KDV indirimi denetimi yapıldı

Erzurum Haberleri - Anadolu Ajansı, en 8'den yüzde 1'e indirilmesine yönelik düzenlemenin ardından Tunceli, Ardahan ve Ağrı'da görevliler denetim gerçekleştirdi.



Tunceli Ticaret İl Müdürlüğü ve belediyenin zabıta müdürlüğü personelinden oluşan denetim ekipleri, kentteki gıda tedarikçileri ve marketlerde, söz konusu düzenlemenin ardından fiyatları inceledi.



Gıda ürünlerinde indirim yapılıp yapılmadığını kontrol eden görevliler, ürün fiyatlarının karşılaştırılması, etiket fiyatı ile kasa fiyatının tutup tutmadığı ve son kullanım tarihi gibi konularda denetim yaptı.



Kentteki tüm marketleri kapsayacak şekilde denetimlerini sürdüren görevliler, raflardan aldıkları ürünlerle kasaya giderek ürünlerin etiketleri ile kasadaki fiyatlarını tek tek karşılaştırdı.



- Ardahan



Ardahan'da söz konusu düzenlemenin ardından Ticaret İl Müdürlüğü görevlileri, gıda tedarikçileri ve marketlerde denetim başlattı.



KDV indiriminin fiyatlara yansıtılıp yansıtılmadığını kontrol eden ekipler, raflardaki ürünlerin fiyatlarını kontrol etti.



- Ağrı



Ağrı'da da Ticaret İl Müdürlüğü görevlileri, sabah saatlerinde marketlere giderek haksız fiyat artışı ve etiket kontrolüne yönelik denetim yaptı.



Ticaret İl Müdür Vekili Şakir Pelit'in de katıldığı denetimlerde ekipler, ürünlerin üzerindeki etiket fiyatı ile kasadaki fiyatlarını karşılaştırdı.



Ekiplerin, Tunceli, Ardahan ve Ağrı'da KDV indirimine ilişkin düzenleme sonrası başlattığı denetimler sürüyor.





