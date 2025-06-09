Yaşlı çiftin yardımına itfaiye ekipleri yetişti (Erzurum Haberleri)
Erzurum'un Horasan ilçesinde bir evin mutfağında çıkan yangında mahsur kalan yaşlı çift, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Adnan Menderes Mahallesi'nde Zinnet (74) ve Şahabettin (77) Aydın çiftinin yaşadığı 2 katlı müstakil evin mutfak bölümünde yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, dumanla kaplanan evde mahsur kalan Aydın çifti pencereleri kırarak tahliye etti.
Yangın kısa sürede söndürülürken, dumandan etkilenen çift ambulansla Horasan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Elektrik tesisatından çıktığı tahmin edilen yangın nedeniyle evde hasar meydana geldi.
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