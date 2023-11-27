Erzurum'da bıçaklı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı

Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi'ndeki bir tesiste, ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi ile 17 yaşındaki E.Ç. arasında tartışma çıktı.



Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu E.Ç. boynundan bıçaklandı.



Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ve ağır yaralı olduğu belirlenen genç, ambulansla Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



Polis ekipleri kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.