Kent merkezinde Taşmağazaları Caddesi'ndeki bir kuyumcuya giren maskeli zanlı, silah tehdidiyle çalışandan tezgahtaki altınları poşete koymasını istedi.

O sırada iş yerinin üst katında kahvaltı yapan iş yeri sahibi kardeşler Cem ve Cüneyt Özoltu, güvenlik kamerasından durumu görünce aşağı indi. Bu sırada silahla ateş ettiği Özoltu kardeşleri yaralayan zanlı kaçmaya çalışırken çevredeki esnafın müdahalesiyle etkisiz hale getirildi.

GÖZALTINDA

Soygun yapan şüpheli gözaltına alındı, yaralılar Erzurum Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Kurşunlardan birinin kuyumcunun karşısındaki bir mağazanın camına isabet ettiği olayla ilgili inceleme başlatıldı.