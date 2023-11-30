Erzurumspor’da Gençlerbirliği mesaisi

Trendyol 1. Lig takımlarından Erzurum FK, hafta sonu karşılaşacağı Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Erzurumspor’da Gençlerbirliği mesaisi

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Aldığı 4 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyet ve 17 puanla ligin 10’uncu sırasında bulunan mavi-beyazlı takım kendi sahasında oynayacağı Gençlerbirliği maçı için hazırlanıyor.

Teknik Direktör Hakan Kutlu oyuncuları galibiyet ve üç puana odakladı.

3 Aralık 2023 tarihinde saat 16:00’da oynanacak olan Erzurum FK-Gençlerbirliği karşılaşmasını İlker Yasin Avcı, Hüseyin Kıvanç Durmaz, Göktuğ Hazar Erel ve Bayram Başkan yönetecek.

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