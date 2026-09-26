Esenyurt'ta derenin rengi değişti
26.09.2026 15:41
IHA
Dereye kimyasal madde karıştığı iddia edildi.
İstanbul Esenyurt'ta bir sanayi sitesinin içinden geçen derenin rengi, kirlilik nedeniyle değişti.
İstanbul Esenyurt'ta rengi değişen dere tedirginliğe neden oldu.
Olay, Selahattin Eyyübi Mahallesi'ndeki Evren 2 Sanayi Sitesi'nde meydana geldi.
İddiaya göre, sanayi sitesinin içerisinden geçen derenin suyuna kimyasal madde karıştığı öne sürüldü.
Etrafa koku yayıldığı ifade edilen dere köpürürken renginin de değiştiği gözlemlendi.
Köpüren ve rengi değişen dere havadan görüntülendi.