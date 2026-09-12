Esenyurt'ta şüpheli araçta uyuşturucu bulundu

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde park halindeki araçta uyuşturucu ele geçirildi.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü İncirtepe Mahallesi'nde bulunan bir cadde üzerinde park halindeki bir araçta uyuşturucu madde ticareti yapıldığı belirledi.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler aracı bir süre gözlemlendi. Ardından araç yanında bulunan A.A.ve S.B. isimli şüpheliler durduruldu.

Şüphelilerin yapılan kontrollerinde iki adet cep telefonu, 10 bin 180 lira nakit para ele geçirildi.

Araçta yapılan aramalarda ise; bir adet ruhsatsız tabanca ve şarjör, altı adet fişek, bir kilo 820 gram marihuana, 250 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.