Esenyurt'ta tartıştığı eşini bıçakla ağır yaralayan şüpheli yakalandı

Esenyurt'ta tartıştığı eşini bıçakla ağır yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

Esenyurt'ta tartıştığı eşini bıçakla ağır yaralayan şüpheli yakalandı
Arşiv

Alınan bilgiye göre, Çınar Mahallesi'ndeki evde Y.Ç. henüz belirlenemeyen nedenle karısı R.Ç. ile tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Y.Ç, bıçakla eşini yaraladı.

Komşularının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ağır yaralanan R.Ç. sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, şüpheliyi Gökevler Mahallesi'nde bir rezidansta olayda kullanılan bıçakla yakaladı.

Hastanede tedavi altına alınan kadının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Şüpheli Y.Ç'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

YEREL HABERLER HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...