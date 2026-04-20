Esenyurt'ta yangın paniği
20.04.2026 22:26
DHA
Esenyurt'ta 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın yandaki iki apartmana sıçradı.
İstanbul Esenyurt'ta apartmanda çıkan yangın bitişikteki iki binaya daha sıçradı.
Esenyurt'ta henüz bilinmeyen nedenle binanın çatısından yükselen alevler kısa sürede büyüyerek yandaki iki apartmana sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi.
Yangın, itfaiye tarafından söndürüldü. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangında yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi.
Alevler nedeniyle hasar oluşan 3 binada, çıkan yangına ilişkin inceleme başlatıldı.