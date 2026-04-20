Esenyurt'ta yangın paniği

Esenyurt 'ta henüz bilinmeyen nedenle binanın çatısından yükselen alevler kısa sürede büyüyerek yandaki iki apartmana sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi.

Yangın , itfaiye tarafından söndürüldü. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangında yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi.

Alevler nedeniyle hasar oluşan 3 binada, çıkan yangına ilişkin inceleme başlatıldı.