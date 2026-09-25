Eşi tarafından bıçaklanan 3 çocuk annesi hayatını kaybetti
25.09.2026 15:51
Şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Manisa'nın Akhisar ilçesinde eşi tarafından bıçakla yaralanan 30 yaşındaki kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, bugün saat 10.00 sıralarında Akhisar'ın Kayalıoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. S.E. ile eşi Hasret E. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından S.E., eşini bıçakla yaraladı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesine kaldırılan 3 çocuk annesi Hasret E., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayın ardından eşini bıçakladığı iddia edilen S.E., jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.