Eşi tarafından bıçaklanan 3 çocuk annesi hayatını kaybetti

Olay, bugün saat 10.00 sıralarında Akhisar'ın Kayalıoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. S.E. ile eşi Hasret E. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından S.E., eşini bıçakla yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesine kaldırılan 3 çocuk annesi Hasret E., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından eşini bıçakladığı iddia edilen S.E., jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.