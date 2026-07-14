"Eşime göz kırptı" dedi, üç kurşunla öldürdü

Bursa 'da bir kişi eşine tacizde bulunduğunu öne sürdüğü komşusunu öldürdü.

Olay, 12 Temmuz saat 05.00 sıralarında Mustafakemalpaşa ilçesinde meydana geldi.

Yetiş Gönültaş, komşusu Y.D.'nin evine gitti. Bir süre sonra eve diğer komşu Süleyman Köroğlu da geldi. Köroğlu, burada daha önce eşine sözlü tacizde bulunup, göz kırptığı iddiasıyla Yetiş Gönültaş'a tabancayla üç el ateş etti.

OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Şüpheli kaçarken, ihbarla adrese gelen sağlık ekipleri kanlar içinde yatan Yetiş Gönültaş’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Gönültaş'ın cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından otopsi işlemi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

SALDIRGAN GÖZALTINDA

Olayın ardından kaçan Süleyman Köroğlu, polis ekipleri tarafından suç aleti tabancayla birlikte yakalandı. Köroğlu'nun ayrıca uyuşturucu madde kullanmaktan suç kaydının olduğu belirlendi.