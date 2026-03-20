Eşini silahla öldürüp kaçtı
20.03.2026 22:04
Kayseri'de H.A.S., eşini silahla vurarak öldürdü.
Kayseri'de bir kişi, kavga ettiği eşini silahla vurarak öldürdü. Şahsı yakalamak için çalışma başlatıldı.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde H.A.S. ile eşi G.S. arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kavga çıktı. H.A.S. çıkan kavgada yanında bulunan silah ile eşine ateş etti. G.S. ağır yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yapılan ilk müdahalede G.S.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, olayın ardından kaçan H.A.S.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.