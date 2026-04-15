Eşini ve kızını vurdu, kahvehanede çay içtikten sonra kendini ihbar etti
15.04.2026 23:06
Anadolu Ajansı
İHA
Diyarbakır'da eşini ve kızını silahla vuran şahıs, kahvehanede çay içtikten sonra kendini ihbar etti.
Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde ailesiyle sorun yaşayan Z.A., evde eşi K.A.ve kızı H.A.'yı silahla vurup yaraladı. Z.A., daha sonra gittiği kahvehanede çay içtikten sonra 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralı anne ve kızı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.
Gözaltına alınan şahsın emniyetteki işlemleri sürüyor.