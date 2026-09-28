Eski oda arkadaşıyla tartıştı, bıçaklayıp 112’yi aradı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir apart otelde çıkan kavgada Yaman Mat (36), eski oda arkadaşı F.D. tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olayın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayan şüpheli, daha sonra suç aletiyle birlikte yakalandı.

Olay, saat 02.00 sıralarında Gümbet Mahallesi Zengin Hüseyin Sokak’ta bulunan bir apart otelde meydana geldi. Farklı odalarda kalan F.D. ile Yaman Mat arasında gürültü ve alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine F.D., Mat’ı karnından ve göğsünden 3 bıçak darbesiyle yaraladı. Ardından 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak apartın önünde bir kişinin yaralı olduğunu bildirdi.

Arkadaşını bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı.

Şüpheli, daha sonra olay yerine gelen ağabeyi tarafından götürüldü.

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, apart otelin girişinde yerde yatan Mat’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yeniden olay yerine gelen F.D., suç aleti sustalı bıçakla gözaltına alındı. Çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenilen şüphelinin, olayın ardından bıçağı yıkadığı belirtildi.

Arkadaş oldukları öğrenilen F.D. ile Mat’ın daha önce aynı odada kaldıkları, aralarında yaşanan sorunlar nedeniyle odalarını ayırdıkları öğrenildi.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.