Komşusunu öldürmüştü. Müebbet talep edildi
13.07.2026 11:39
Sanık hakkında müebbet hapis cezası talep edildi.
Eskişehir'de köylüsünü öldüren sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet istendi. Adli Tıp akli dengesinin yerinde olduğuna hükmetti.
Olay, Kasım 2025'te Çifteler ilçesine bağlı Ortaköy Mahallesi kırsalında yaşandı. Yalçın Namal, aynı köyde yaşayan Ahmet Çalık'a, babasına ait olan otomobille çarparak yere düşürdü.
Ardından otomobilinden inip elindeki demir çubukla Çalık'ı döven Yalçın Namal, daha sonra bölgeden uzaklaştı.
Başına aldığı sert darbeler sonucu ağır yaralanan Ahmet Çalık, ambulansla sevk edildiği Eskişehir Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Yalçın Namal'ın kaçtığı otomobil ise Sivrihisar ilçesi yakınlarında kaza yapmış ve takla atmış halde terk edilmiş olarak bulundu. Zanlı Namal, Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesindeki bir aşevinde saklanırken yakalandı
Çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanan Namal hakkında 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle yargılama başlatıldı.
"4-5 kere üzerinden geçmiş"
"'NEREDEYSE KIRILMAMIŞ KEMİĞİ KALMAMIŞ'"
Çalık ailesinin avukatı Esra Duru Erdik, savcılık mütalaasında sanık hakkında müebbet hapis talep edildiğini hatırlattı.
Cinayetin planlı ve vahşice işlendiğini ifade eden Erdik, "Ahmet Çalık, çobanlık yaparken yalnız kalması, beklenerek yalnız olduğu bir anda araçla 4-5 kere üzerinden geçirilerek hatta defalarca tüm kemikleri kırılıncaya kadar dövülerek öldürüldü. Biz savcılık mütalaasıyla aynı fikirde değiliz. Bu yüzden tasarlayarak ve canavarca hisle öldürüldüğü kanaatindeyiz. Adli Tıp raporunda da Ahmet Çalık'ın neredeyse kırılmadığı kemiği kalmamış durumda. Tüm bu hususlar göz önünde alındığında biz canavarca hisle öldürdüğünü ve öncesinde de bir tasarlamanın olduğu kanaatindeyiz" dedi.
"Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası talep edildi.
AKLİ DENGESİ YERİNDE ÇIKTI
Eskişehir 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Yalçın Namal’ın yanı sıra öldürülen Ahmet Çalık’ın yakınları katıldı.
Duruşmada, Adli Tıp Dördüncü İhtisas Kurulu'nca hazırlanan sanık Yalçın Namal’ın akli dengesinin yerinde olduğu ve suça karşı ceza sorumluluğunun tam olduğuna dair raporun mahkemeye ulaştığı belirtildi.
DURUŞMA ERTELENDİ
Mahkeme savcısı mütalaasında; sanık Yalçın Namal’ın köyden tanıdığı Ahmet Çalık ile daha önce koyunları geçirecekleri yol konusunda tartıştıklarını, olay günü de öldürme kastıyla hareket ederek otomobiliyle çarptıktan sonra araçtan aldığı demir boru anahtarıyla başına vurarak öldürdüğünü belirterek, 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası talep etti.
Mahkeme heyeti, sanık Namal’ın tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi.
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