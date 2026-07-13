Komşusunu öldürmüştü. Müebbet talep edildi

"'NEREDEYSE KIRILMAMIŞ KEMİĞİ KALMAMIŞ'"

Çalık ailesinin avukatı Esra Duru Erdik, savcılık mütalaasında sanık hakkında müebbet hapis talep edildiğini hatırlattı.

Cinayetin planlı ve vahşice işlendiğini ifade eden Erdik, "Ahmet Çalık, çobanlık yaparken yalnız kalması, beklenerek yalnız olduğu bir anda araçla 4-5 kere üzerinden geçirilerek hatta defalarca tüm kemikleri kırılıncaya kadar dövülerek öldürüldü. Biz savcılık mütalaasıyla aynı fikirde değiliz. Bu yüzden tasarlayarak ve canavarca hisle öldürüldüğü kanaatindeyiz. Adli Tıp raporunda da Ahmet Çalık'ın neredeyse kırılmadığı kemiği kalmamış durumda. Tüm bu hususlar göz önünde alındığında biz canavarca hisle öldürdüğünü ve öncesinde de bir tasarlamanın olduğu kanaatindeyiz" dedi.