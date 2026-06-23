Eskişehir merkezli yasa dışı bahis operasyonu. 2,3 milyar liralık işlem hacmi tespit edildi

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, bir süre önce başlattığı yasa dışı bahis oynama, oynatma ve suçtan kaynaklanan gelirin aklanması suçlarına ilişkin soruşturma başlattı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince bir süre takibe alınan şüpheliler için operasyon düzenlendi. Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesindeki operasyonda Eskişehir ve Antalya'da 16 şüphelinin evine eş zamanlı baskın yapıldı.

2,3 MİLYAR LİRALIK İŞLEM HACMİ

Şüphelilerin evlerinde ele geçirilen dijital materyal ile banka kartlarına el konuldu. Polis ekiplerince yapılan incelemede; şüphelilerin banka ve kripto hesaplarında 2,3 milyar liralık işlem hacmi gerçekleştirdiği tespit edildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler ifadeleri için Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Soruşturma sürüyor.