Çıkan sese baktı, 650 bin lirayı kurtardı

Eskişehir’de bir kuyumcuya 15 adet sahte Cumhuriyet altını bozdurmak isteyen şüpheli, esnafın dikkati sayesinde polis ekiplerince yakalandı. Yaklaşık 650 bin lira değerindeki altınların sahte olduğu belirlendi.

Olay, Odunpazarı ilçesi Arifiye Mahallesi İnci Sokak’taki Kuyumcular Çarşısı’nda meydana geldi. 15 yıllık kuyumcu İlkay Topgil’in iş yerine gelen O.S., elindeki 15 Cumhuriyet altınını bozdurmak istedi. Altınları tezgaha döken Topgil, çıkan sesten ve altınların görünüşünden şüphelendi. Altınların üzerindeki kulpların da dikkatini çekmesi üzerine durumu polise bildirdi.

Şüphelinin sürekli telefonuyla ilgilenmesi ve altınların sahte olduğunu fark edince gitmeye çalışması üzerine Topgil, polis gelene kadar kendisini oyaladı.

Yapılan incelemede 15 altının da sahte olduğu tespit edildi.

"POLİS GELENE KADAR OYALADIM"

Olayı anlatan Topgil, altınları tezgaha döktüğü anda sahte olduklarını fark ettiğini belirterek“15 adet Cumhuriyet altınını bozdurmak istedi. Altınları tezgaha döktüm. Daha tezgaha dökerken görsel olarak sahte olduğunu anladım ama kendisine de teyit etmek için 'Altınlarınızda bir sıkıntı var' dedim. Sesine ve görüntüsüne bakarak sahte olduğunu beyan ettim. Kendisi bir arkadaşından ödünç aldığını söyledi. Normalde Cumhuriyet altınlarının orijinalleri kulplu olmamasına rağmen bunlara kulp takılmıştı. Kulp takılma şekli ve altının inceliği sahte olduğunu göz önüne seriyordu”

Şüphelinin altınları alıp gitmeye çalıştığını belirten Topgil, “Tekrar bir teyit edeyim, garanti olsun diyerek yollamadım. Polis memurumuz gelene kadar burada kendisini oyaladım.” dedi.

Topgil, vatandaşlara da altın alışverişinde güvenilir işletmelerin tercih edilmesi çağrısında bulundu.