Eskişehir'de aile kavgası. 18 gözaltı

Eskişehir'de iki aile arasında çıkan, bir polis memurunun da aralarında bulunduğu 11 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin 18 şüpheli gözaltına alındı.

Tedavileri yapılan yaralılar taburcu edilirken, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından kavgaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 2’si kadın, 18 şüpheli gözaltına alındı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kavgada biri müdahale için gelen polis memuru, toplam 11 kişi yaralandı. Yaralılar, çağırılan ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

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