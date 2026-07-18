Eskişehir'de aile kavgası. 18 gözaltı
18.07.2026 11:36
Eskişehir'de iki aile arasında çıkan, bir polis memurunun da aralarında bulunduğu 11 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin 18 şüpheli gözaltına alındı.
Odunpazarı ilçesinin 71 Evler Mahallesi’nde önceki gece aynı sokakta oturan iki aile arasında kavga çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kavgada biri müdahale için gelen polis memuru, toplam 11 kişi yaralandı. Yaralılar, çağırılan ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Tedavileri yapılan yaralılar taburcu edilirken, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından kavgaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 2’si kadın, 18 şüpheli gözaltına alındı.
Sağlık kontrolünden geçirilerek ifadeleri alınan şüpheliler, Eskişehir Adliyesi’ne sevk edildi.
Soruşturma sürüyor.
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