Eskişehir'de kaçak kazı yapan 4 kişi yakalandı
08.11.2025 12:55
DHA
Eskişehir’in Odunpazarı ilçesinde jandarma ekipleri kaçak kazı yapan 4 kişi yakalandı.
Eskişehir Jandarma Komutanlığı ekipleri, yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Odunpazarı ilçesinde kaçak kazı yapılacağı bilgisine ulaştı.
‘Anadolu Mirası Operasyonları’ kapsamında yürütülen çalışmalar sonucunda bölgede yapılan araştırmada 4 şüpheli kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı.
Kazı alanında yapılan incelemelerde şüphelilere ait olduğu tespit edilen 1 jeneratör, 1 hilti ve muhtelif kazı malzemeleri ele geçirildi.
Jandarma Komutanlığı'nda sorgulanan şüpheliler, ifadelerinin ardından, ‘2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet’ suçundan adliyeye çıkartılacak.
