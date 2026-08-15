Eskişehir'de mezarlıkta yangın: Kabirler zarar gördü

Daha geniş bir alana sirayet etmeden söndürülen yangın sebebiyle çok sayıda kabir zarar gördü.

İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, güvenlik görevlisi ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

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