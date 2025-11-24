Eskişehir'de trafik kazası: 2 kişi hayatını kaybetti

Odunpazarı ilçesinde gerçekleşen kazada A.U. idaresindeki otomobil, Yenikent Mahallesi Zümrüt Caddesi'nde, yolun karşısına geçmek için refüjde bekleyen Ümit Öncel (59) ile Serap Kösece'ye (53) çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrularak yola düşen 2 kişiye bu kez karşı yönde ilerleyen N.A. yönetimindeki otomobil çarptı.

Kazada, Ümit Öncel ile Serap Kösece yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralılar tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Her iki otomobilin sürücüsü de emniyete götürüldü.