Eskişehir'de trafik kazası: 2 kişi hayatını kaybetti
24.11.2025 13:16
AA
Eskişehir'de yolun karşısına geçmek için refüjde bekledikleri esnada otomobilin çarpması sonucu yola savrulan ve başka bir otomobilin daha çarptığı 2 kişi hastanede öldü.
Odunpazarı ilçesinde gerçekleşen kazada A.U. idaresindeki otomobil, Yenikent Mahallesi Zümrüt Caddesi'nde, yolun karşısına geçmek için refüjde bekleyen Ümit Öncel (59) ile Serap Kösece'ye (53) çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrularak yola düşen 2 kişiye bu kez karşı yönde ilerleyen N.A. yönetimindeki otomobil çarptı.
Kazada, Ümit Öncel ile Serap Kösece yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralılar tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Her iki otomobilin sürücüsü de emniyete götürüldü.
YASAL UYARI
ODUNPAZARI Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. ODUNPAZARI Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.