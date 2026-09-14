Eskişehir'de yaşlı adamın şüpheli ölümü

Olay, Odunpazarı ilçesine bağlı Vişnelik Mahallesi Öğretmenler Bulvarı üzerinde bulunan bir binada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, binanın 7'nci katındaki dairede yaşayan 81 yaşındaki İhsan D., henüz bilinmeyen bir nedenle evinden çıktı. Zemin kata kadar inen yaşlı adam, merdiven boşluğunda dengesini kaybederek sert zemine düştü.

Durumun fark edilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde İhsan D.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerine gelen belediye tabibinin yaptığı ilk incelemelerde yaşlı adamın vefatı şüpheli ölüm olarak değerlendirildi.

KIZI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Acı haberi alarak olay yerine gelen İhsan D.'nin kızı sinir krizi geçirdi. Gözyaşlarına boğulan ve ayakta durmakta güçlük çeken acılı kızı, mahalle sakinleri ve polis ekipleri güçlükle sakinleştirmeye çalıştı.

Olay yerine gelen, bina çevresine güvenlik şeridi çeken polis ve olay yeri inceleme ekipleri, merdiven boşluğunda ve bina çevresinde geniş çaplı inceleme yaptı. İhsan D.'nin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.