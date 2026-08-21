Uyuşturucu dolu kolileri çaldılar, kaçarken hapları yerlere saçtılar

Eskişehir 'in Odunpazarı ilçesinde bir apartman dairesine giren kasklı 3 şüpheli, uyuşturucu hapların bulunduğu kolileri alarak motosikletle olay yerinden uzaklaştı.

Olay, gece saatlerinde Büyükdere Mahallesi Gülersoy Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre şüpheliler, apartmanın kapısını kırarak girdikleri daireden 3 büyük koli aldı.

Motosikletle kaçan şüphelilerin, yol boyunca kolilerdeki hapların bir bölümünü düşürdüğü görüldü. Gürültüyü duyan mahalle sakinleri, şüphelilerin motosikletle uzaklaştığını fark etti.

Şüphelilerin kaçış sırasında bazı park halindeki araçlara da zarar verdiği öğrenildi.

İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, daire ve çevresinde inceleme yaptı. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay anını anlatan apartman sakini Fırat Yılmaz şunları söyledi:

“10 numaralı dairede bir gürültü oldu, kapıya tekme falan atıldı. Biz kapı sesine aşağı indik. Daha sonrasında ben çıktığımda kapı kırılmıştı. Aşağıya bir arkadaşın elinde kolilerle indiğini gördüm. Daha sonrasında baktım, kapı kırılmış ve içeride de kimse yok. Farklı koliler daha vardı.

Biz o zaman zaten polisi aradık. Polisler de geldi, incelediler. Yani bazı kolileri almışlar. Kolilerde uyuşturucu olduğu falan söyleniyor. Evet, haplar düşmüş. Zaten kaçarlarken ve düşmüşler. Kolilerle bazı arabalara vurmuşlar, hasar vermişler. Motosikletle, evet. Ben görmedim ama motorla apartmanın önüne kadar gelmişler. Sonra da kolilerle kaçarken düşmüşler, birkaç arabaya hatta zarar vermişler, sonra devam etmişler.”