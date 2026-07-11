Okul inşaatından 500 bin TL'lik malzeme çalmışlardı. Yakalandılar
11.07.2026 08:37
Şüphelilerin 2'sinin kardeş olduğu öğrenildi.
Okul inşaatından 500 bin liralık malzeme çaldıkları belirlenen 4 şüpheliden 2'si polis kovalamacasıyla yakalandı.
Eskişehir'de bir okul inşaatından 500 bin TL değerinde inşaat malzemesi çaldığı tespit edilen 4 şüpheliden 2'si 4 şüpheliden 2'si, yaşanan kovalamacanın ardından polis yakalandı.
Olay, Odunpazarı ilçesine bağlı Erenköy Mahallesi Kırbaşı Caddesi üzerinde yaşandı. Alınan bilgilere göre, 4 şüpheli okul şantiyesinden yaklaşık 500 bin TL değerinde malzeme çalarak 3 tekerlekli bir bisiklete yüklemeye çalıştı.
Durumu fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye hızla polis ekipleri sevk edildi. Şüpheliler, polisi görünce 3 tekerlekli motosiklete binerek kaçmaya çalıştı.
Kısa süren bir kovalamacanın ardından yakalanan şüphelilerin abla kardeş oldukları anlaşılan E.K. (20) ile N.K. (22), Emek Mahallesi'nde gözaltına alındı. İşlemleri yapılmak üzere Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü Kurtuluş Polis Merkezi Amirliği'ne götürülen kardeşlerin, aynı şantiyeyi daha önce de soyduğu ortaya çıktı.
Diğer 2 şüpheli hala aranıyor.
Okul inşaatında görev yapan inşaat mühendisi Raşit Canbaz (58), "Akşamüstü eve giderken komşularımız aradılar. Bazı kişilerin malzemeleri motosikletlerine yüklediğini söylediler. Ben de hemen polisi aradım. Polisin ısrarlı takibiyle hırsızlığı yapan şahısların yakalandıklarını öğrendim. İfade verip şikayetçi olmak üzere karakola geldim. Güvenlik güçlerimize teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar görevlerini layıkıyla yerine getirdiler. Daha önce yaklaşık 500-600 bin liralık malzememizi çalmışlardı, 1 haftalık bir süreç içerisinde hırsızlığı bunların yaptıkları anlaşıldı" dedi.
Olayın ardından kaçmayı başaran diğer 2 şüpheliyi yakalamak için polis ekiplerinin başlattığı geniş çaplı çalışmalar ise devam ediyor.
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