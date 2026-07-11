Okul inşaatından 500 bin TL'lik malzeme çalmışlardı. Yakalandılar

Okul inşaatında görev yapan inşaat mühendisi Raşit Canbaz (58), "Akşamüstü eve giderken komşularımız aradılar. Bazı kişilerin malzemeleri motosikletlerine yüklediğini söylediler. Ben de hemen polisi aradım. Polisin ısrarlı takibiyle hırsızlığı yapan şahısların yakalandıklarını öğrendim. İfade verip şikayetçi olmak üzere karakola geldim. Güvenlik güçlerimize teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar görevlerini layıkıyla yerine getirdiler. Daha önce yaklaşık 500-600 bin liralık malzememizi çalmışlardı, 1 haftalık bir süreç içerisinde hırsızlığı bunların yaptıkları anlaşıldı" dedi.

Olayın ardından kaçmayı başaran diğer 2 şüpheliyi yakalamak için polis ekiplerinin başlattığı geniş çaplı çalışmalar ise devam ediyor.