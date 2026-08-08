Tarihi Odunpazarı Evleri'nde yangın: 2 itfaiyeci dumandan etkilendi
08.08.2026 14:59
Tarihi bölgede çıkan yangında 2 itfaiye eri dumandan etkilendi.
Eskişehir'deki Tarihi Odunpazarı Evleri Bölgesi'nde 2 katlı tarihi yapının çatısında çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürerken, 2 itfaiyeci dumandan etkilendi.
Eskişehir'in Tarihi Odunpazarı Evleri Bölgesi'nde çıkan yangına müdahale eden itfaiye ekiplerinden 2'si dumandan etkilendi.
Olay, Eskişehir'in en turistik yerlerinden birisi olan Tarihi Odunpazarı Evleri Bölgesi'ndeki Kurşunlu Camii Sokak üzerinde meydana geldi.
Öğrenilenlere göre, 2 katlı tarihi bir yapının çatısında henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Alevler kısa süre içerisinde çatının tamamını sararken, çevreye yayılan yoğun duman üzerine vatandaşlar durumu 112 Acil
Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Dumandan etkilendiği belirlenen 2 kişiye sağlık ekipleri müdahale etti.
İtfaiye ekiplerinin yangının söndürmeye yönelik için çalışmaları devam ediyor.
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