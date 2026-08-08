Tarihi Odunpazarı Evleri'nde yangın: 2 itfaiyeci dumandan etkilendi

Eskişehir'in Tarihi Odunpazarı Evleri Bölgesi'nde çıkan yangına müdahale eden itfaiye ekiplerinden 2'si dumandan etkilendi.

Olay, Eskişehir'in en turistik yerlerinden birisi olan Tarihi Odunpazarı Evleri Bölgesi'ndeki Kurşunlu Camii Sokak üzerinde meydana geldi.

Öğrenilenlere göre, 2 katlı tarihi bir yapının çatısında henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Alevler kısa süre içerisinde çatının tamamını sararken, çevreye yayılan yoğun duman üzerine vatandaşlar durumu 112 Acil

Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Dumandan etkilendiği belirlenen 2 kişiye sağlık ekipleri müdahale etti.

İtfaiye ekiplerinin yangının söndürmeye yönelik için çalışmaları devam ediyor.