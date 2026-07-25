Sivrihisar'da yağış sonrası zincirleme kaza. 6 yaralı
25.07.2026 11:27
2'si ağır 6 kişi yaralı.
Eskişehir istikametinde üç aracın karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaza, Ankara-Eskişehir D-200 kara yolunun Eskişehir istikametinde, Sivrihisar ilçesine bağlı Kertek Mahallesi mevkisinde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, yağmurun ardından kayganlaşan yolda henüz belirlenemeyen nedenle üç araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan 6 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Araçlarda sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralılardan ikisinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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