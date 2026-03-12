13 yaşındaki Zehra'yı babası mı öldürdü?
12.03.2026 15:21
Zehra'nın babasının, kızı için kayıp ihbarında bulunduktan 2 gün sonra intihar ettiği öğrenildi.
Eskişehir'de 10 gündür kayıp olarak aranan 13 yaşındaki Zehra Üzüm'ün cansız bedeni, babasına ait hobi bahçesinde toprağa gömülü halde bulundu.
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesindeki evinden 2 Mart'ta ayrılan Zehra Üzüm'e (13) ulaşamayan yakınlarının polis ekiplerine başvuruda bulunması üzerine Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.
Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince geniş çaplı araştırma yapıldı.
Ekiplerce yapılan araştırma ve kamera kayıtlarının incelenmesi sonucunda Üzüm'ün cansız bedeni, kayıp ihbarında bulunduktan 2 gün sonra intihar eden babası A.Ü.'ye ait hobi bahçesinde toprağa gömülü olarak bulundu.
Zehra Üzüm'ün cesedi, kesin ölüm sebebinin otopsiyle belirlenebilmesi için hastane morguna kaldırıldı.
