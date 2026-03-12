13 yaşındaki Zehra'yı babası mı öldürdü?

Zehra'nın babasının, kızı için kayıp ihbarında bulunduktan 2 gün sonra intihar ettiği öğrenildi.

Ekiplerce yapılan araştırma ve kamera kayıtlarının incelenmesi sonucunda Üzüm'ün cansız bedeni, kayıp ihbarında bulunduktan 2 gün sonra intihar eden babası A.Ü.'ye ait hobi bahçesinde toprağa gömülü olarak bulundu.

Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince geniş çaplı araştırma yapıldı.

YASAL UYARI

TEPEBAŞI Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. TEPEBAŞI Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.