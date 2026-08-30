Çekiçle apartmanı birbirine kattı. Korkan oğlunu polis sakinleştirdi

Olay sırasında evde bulunan kadının 6 yaşındaki oğlu H.Ç. ise yaşananlardan korkarak ağlamaya başladı. Polisler, çikolata ve sakız vererek sakinleştirdikleri çocuğu Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

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