Çekiçle apartmanı birbirine kattı. Korkan oğlunu polis sakinleştirdi
30.08.2026 15:42
Eskişehir’de evine ve apartmana çekiçle zarar veren kadın, polislerin 1,5 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı. Korkan 6 yaşındaki oğlunu polisler sakinleştirdi.
Olay, Tepebaşı ilçesi Çamlıca Mahallesi Nezir Sokak’taki 3 katlı apartmanın en üst katında meydana geldi. Daireden gelen gürültüler üzerine komşuların ihbarıyla adrese polis ekipleri sevk edildi.
Polislerin sakinleştirmeye çalıştığı R.Ö.Ç., elindeki küçük çekiçle evine ve apartman boşluğuna zarar vermeye başladı.
Yaklaşık 1,5 saat süren ikna çabasının ardından kontrol altına alınan kadın, ambulansla Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
6 YAŞINDAKİ ÇOCUĞU POLİSLER SAKİNLEŞTİRDİ
Olay sırasında evde bulunan kadının 6 yaşındaki oğlu H.Ç. ise yaşananlardan korkarak ağlamaya başladı. Polisler, çikolata ve sakız vererek sakinleştirdikleri çocuğu Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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