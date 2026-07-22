Eskişehir'de sosyal medyadan silahlı paylaşım yapan 2 kişi yakalandı

Eskişehir'de sosyal medyada silahla fotoğraf paylaşan 2 kişi gözaltına alındı. Evlerinde yapılan aramada pompalı tüfekler, kurusıkı tabancalar, mühimmat ve kelepçe ele geçirildi.

Baskın yapılan evde çok sayıda silah ve mühimmat bulundu.

Adreslerde gerçekleştirilen aramalarda 2 pompalı tüfek, 2 kurusıkı tabanca, 1 havalı tüfek, 1 kelepçe, 1 av tüfeği şarjörü ile 90’dan fazla kartuş ve fişek ele geçirildi.

Eskişehir ’de sosyal medya hecsaplarından ellerinde silahlı fotoğraflar paylaşan 2 kişi polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda silah ve mühimmat bulundu.

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