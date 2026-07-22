Eskişehir'de sosyal medyadan silahlı paylaşım yapan 2 kişi yakalandı
22.07.2026 14:21
Baskın yapılan evde çok sayıda silah ve mühimmat bulundu.
Eskişehir'de sosyal medyada silahla fotoğraf paylaşan 2 kişi gözaltına alındı. Evlerinde yapılan aramada pompalı tüfekler, kurusıkı tabancalar, mühimmat ve kelepçe ele geçirildi.
Eskişehir’de sosyal medya hecsaplarından ellerinde silahlı fotoğraflar paylaşan 2 kişi polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda silah ve mühimmat bulundu.
Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Y.S. ve G.S. adlı şahısların internetteki paylaşımlarını inceledikten sonra harekete geçti. Evlerinde silah barındırdıkları değerlendirilen şüpheliler düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Adreslerde gerçekleştirilen aramalarda 2 pompalı tüfek, 2 kurusıkı tabanca, 1 havalı tüfek, 1 kelepçe, 1 av tüfeği şarjörü ile 90’dan fazla kartuş ve fişek ele geçirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.
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