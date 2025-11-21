Eskişehir'de tramvay yolundan çıkan bisiklet kazaya neden oldu

Kaza, dün gece Tepebaşı ilçesi Tunalı Mahallesi Gaffar Okan Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre F.U. idaresindeki motosiklet cadde üzerinde ilerlerken tramvay yolunda ilerleyen ve bir anda yola dahil olan bisiklete arkadan çarpmamak için hamle yaptı.

Yaptığı hamle sonucu dengesini kaybeden motosiklet savruldu. Kontrolden çıkan motosikletin yan yatması sonucunda sürücü F.U. kendini yerde buldu. Çevredekiler ve bisiklet kullanıcısı, F.U.’nun yanına koştu.

Motosiklet kullanıcısı kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.