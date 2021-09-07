Eskişehir'de Porsuk Çayı'na düşen kadın öldü

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir 'deki Porsuk Çayı'na düşen kadın hayatını kaybetti. Yeni Mahalle Suboyu Sokak'ta Porsuk Çayı kenarında yürüyen Ümmügül Can (72), henüz belirlenemeyen nedenle suya düştü. Olayı görenler durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

