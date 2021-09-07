Eskişehir'de Porsuk Çayı'na düşen kadın öldü
07.09.2021 20:50
Eskişehir'deki Porsuk Çayı'na düşen 72 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.
ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'deki Porsuk Çayı'na düşen kadın hayatını kaybetti. Yeni Mahalle Suboyu Sokak'ta Porsuk Çayı kenarında yürüyen Ümmügül Can (72), henüz belirlenemeyen nedenle suya düştü. Olayı görenler durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.
Polis, AFAD ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi dalgıç ekibi, çayda arama çalışması başlattı. Yaklaşık yarım süren aramaların ardından Can kıyıya çıkarıldı.
112 Acil Sağlık ekibi, kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, incelemenin ardından Yunus Emre Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
