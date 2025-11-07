11 kiloluk devasa lahanalar ilgi gördü: Fiyatı 80 liradan başlıyor

Devasa lahanaların kilolarından ve kullanım amaçlarından bahseden pazar esnafı Orhan Bey, "Lahananın büyük boyutlu olanlarından genellikle sarma yapılıyor, orta boylarından ise turşu kuruluyor. En küçük boyları ise salata için tercih ediliyor. Ortalama bir tane lahanamızın en küçüğü 3 kilo geliyor. En büyüğü ise rahatlıkla 10-11 kilo civarında oluyor." dedi.

"BÜYÜK BOY LAHANALAR 150-180 LİRA ARASINDA"

Ayrıca lahanaların fiyatlarından da bahseden Orhan Bey, "Fiyatlar ortalama olarak büyük boylarda 150-180 lira arasında, orta boylarda 100-120 lira arası, ufak boylarda ise 80 lira civarında. Her bütçeye, her aileye uygun lahana mevcut. Elimizde ürün bol, çok şükür ekonomimiz de güzel. Her şey yolunda gidiyor." şeklinde konuştu.