18 yaşındaki motosikletliye rekor ceza

Eskişehir’de polisin “dur” ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü, kilometrelerce süren kovalamacanın ardından refüje çıkarak durdu. Sürücüye 8 ayrı maddeden toplam 352 bin 219 lira idari para cezası kesildi.

Olay, Hoşnudiye Mahallesi İstasyon Caddesi’nde meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timleri, denetim sırasında şüphelendikleri bir motosikleti durdurmak istedi.

Uyarıya rağmen yoluna devam eden sürücünün hızla uzaklaşması üzerine kovalamaca başladı.

KİLOMETRELERCE SÜREN KOVALAMACA REFÜJDE BİTTİ

Polis ekipleri ile şüpheli motosiklet arasında İstasyon Caddesi'nden başlayan kovalamaca, Akarbaşı Mahallesi Mustafa Kemal Atatürk Caddesi'ne kadar devam etti.

Caddenin sonuna geldiği esnada dönüş yapmaya çalışan sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek yol ortasındaki refüje çıktı. Motosikletin devrilmesiyle birlikte kaçış son bulurken, şüpheli sürücü Yunus timlerince kıskıvrak yakalandı.

Motosiklet 60 gün trafikten menedildi.

8 FARKLI MADDEDEN 352 BİN TL CEZA KESİLDİ

Yakalanan şahsın 18 yaşında E.D. olduğu tespit edildi. Olay yerine çağrılan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan kontrollerde; sürücünün aday sürücü olduğu, üzerinde sürücü belgesi bulundurmadığı, kırmızı ışık ihlali yaptığı, "dur" ihtarına uymadığı, makas atarak ilerlediği gibi 8 farklı maddeyi ihlal ettiği tespit edildi. Yazılan bu cezalar sonrasında aday sürücü 75 ceza puanını aşarak ehliyetini kaybederken, toplam 352 bin 219 TL idari para cezası uygulandı.

Motosiklet ise 60 gün süreyle trafikten menedildi.

YUNUS EKİPLERİNDEN SÜRÜCÜYE TAVSİYE

Öte yandan, kovalamacanın ardından sürücüyü yakalayan Yunus ekipleri, gence yaptığı hareketin hem kendi hem de çevredeki vatandaşların can güvenliğini tehlikeye attığını belirterek bu davranışın son derece yanlış olduğunu ifade etti.

Benzer bir durumla tekrar karşılaşması halinde kaçmayıp durmasının kendi iyiliğine olacağını hatırlatan polis ekipleri, genç sürücüye dikkatli olması yönünde tavsiyelerde bulundu.