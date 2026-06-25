50 yıl kesinleşmiş hapis cezası vardı, yakalandı

Bir kişiyi öldürüp, bir kişiyi yaralayan firari tutklandı.

Eskişehir'de sokakta kız arkadaşını darp ettiği sırada araya giren bir kişiyi öldürüp, bir kişiyi de bıçakla yaralamıştı. 'Kasten öldürme’ ve ‘Hükümlü veya tutuklunun kaçması' suçlarından 50 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Gökhan Ç. yakalandı.