50 yıl kesinleşmiş hapis cezası vardı, yakalandı
25.06.2026 16:12
Bir kişiyi öldürüp, bir kişiyi yaralayan firari tutklandı.
Eskişehir'de sokakta kız arkadaşını darp ettiği sırada araya giren bir kişiyi öldürüp, bir kişiyi de bıçakla yaralamıştı. 'Kasten öldürme’ ve ‘Hükümlü veya tutuklunun kaçması' suçlarından 50 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Gökhan Ç. yakalandı.
Eskişehir’de geçmiş yıllarda işlediği cinayet ve yaralama suçlarından dolayı uzun süredir aranan bir firari, emniyet güçlerinin operasyonuyla yakalandı.
2008 yılında Tepebaşı ilçesi Eskibağlar Mahallesi’nde yaşanan olayda, Gökhan Ç. (41) sokak ortasında kız arkadaşını darp ettiği sırada kendisine engel olmaya çalışan kişilere bıçakla saldırmıştı. Müdahale edenlerden 22 yaşındaki Ersin Deniz’i hayattan koparan saldırgan, S.D.’yi ise bıçakla yaralamıştı.
Yargılandığı davada "Kasten öldürme" ve "Hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından toplam 50 yıl kesinleşmiş hapis cezasına çarptırıldı.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, uzun süredir firari olan Gökhan Ç.’nin gizlendiği yeri tespit etti. Harekete geçen ekipler, düzenledikleri operasyonla şüpheliyi yakaladı. Sağlık kontrolünden geçirilen hükümlü, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.
48 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsın saklandığı yer tespit edildi.
OPERASYONLAR KAPSAMINDA BİR FİRARİ DAHA TUTUKLANDI
Eskişehir polisinin firarilere yönelik gerçekleştirdiği çalışmalar bununla da sınırlı kalmadı.
Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de "Kasten öldürme" ve "Mala zarar verme" suçlarından hakkında 48 yıl 1 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.Y. isimli bir başka firariyi daha yakalamayı başardı. B.Y. de yasal işlemlerinin bitmesiyle birlikte cezaevine teslim edildi.
YASAL UYARI
ESKIŞEHIR Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. ESKIŞEHIR Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.