69 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
09.09.2026 16:14
Hükümlüler tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Eskişehir'de polis ekipleri tarafından 3 ayrı hırsızlık suçundan 69 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Dudu A. yakalandı.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin çalışmasıyla, 3 ayrı hırsızlık suçundan 69 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Dudu A. ile 2 ayrı hırsızlık suçundan 8 yıl 10 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ümit T. yakalandı.
Gözaltına alınıp sağlık kontrolünden geçirilen 2 hükümlü işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hükümlüler, haklarındaki kesinleşmiş hapis cezaları nedeniyle tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
YASAL UYARI
ESKIŞEHIR Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. ESKIŞEHIR Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.