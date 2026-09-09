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69 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

09.09.2026 16:14

69 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
DHA

Hükümlüler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA
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Eskişehir'de polis ekipleri tarafından 3 ayrı hırsızlık suçundan 69 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Dudu A. yakalandı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin çalışmasıyla, 3 ayrı hırsızlık suçundan 69 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Dudu A. ile 2 ayrı hırsızlık suçundan 8 yıl 10 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ümit T. yakalandı. 

 

Gözaltına alınıp sağlık kontrolünden geçirilen 2 hükümlü işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hükümlüler, haklarındaki kesinleşmiş hapis cezaları nedeniyle tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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