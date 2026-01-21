Akılalmaz dolandırıcılık: Milyonlarca lira sahte parayla ödeme yaptı
21.01.2026 10:30
Eskişehir'de bir vatandaşa 22 büyükbaş hayvanın satışı sırasında 1 milyon 940 bin TL değerinde sahte para verildi.
Odunpazarı'nda bir vatandaş büyükbaş hayvan alım satımı esnasında tanımadığı bir şüpheli tarafından dolandırıldı.
Mağdur kişi, kendisine verilen nakit paraların sahte olduğunu beyan ederek jandarma ekiplerine müracaatta bulundu.
Olayla ilgili yapılan incelemelerde, değeri 1 milyon 940 bin TL olan sahte banknotları piyasaya süren şüpheliler ve olayda kullanılan araç Ankara'nın Sincan ilçesinde jandarma ekiplerince tespit edildi.
Jandarma tarafından 22 adet büyükbaş hayvan sahibine teslim edilerek şüpheliler hakkında işlem başlatıldı.
